T.C. ADANA 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 25 Temmuz 2023

DOSYA NO: 2022/616 Esas KARAR NO: 2023/164

Karşılıksız Yararlanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/04/2023 tarihli ilamı ile 163/3 maddesi gereğince 10 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Metin ve Güllü oğlu, 07/10/1989 doğumlu, Adana, Merkez, Şehitduran mah/köy nüfusuna kayıtlı ALİ CABBAR ÇEVİKOĞLU tüm aramalara rağmen sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, 2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.