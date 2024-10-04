T.C. ADANA 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 04.10.2024 - 00:01

T.C. ADANA 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .11422420-2024/152-Ceza Dava Dosyası

Mahkememiz 28/05/2024 tarihli 2024/152 Esas 2024/306 Karar sayılı ilam ile Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan sanık ZEYNEP ERDEM, Yaşar ve Kezban kızı, 02/04/1997 SEYHAN doğumlu,TC Kimlik No:10486412556 hakkında yapılan yargılama sonucunda 5237 Sayılı TCK.nun 191/1 maddesi gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ilecezalandırılmasına, veverilen hapis cezasının 5271 Sayılı CMK.nun 231/5, 231/8 Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve sanığın 5 Yıl Süreyle Denetime Tabi Tutulmasına karar verilmişve tebliğden itibaren 7 içinde Adana Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne İtiraz yolu açık olmak üzere verilen hüküm tüm aramalara rağmen bulunamayan sanık Zeynep ERDEM'e tebliğ edilememiştir. 1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin türkiye genelinde tirajı 50.000 altı olan bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ve Basın İlân Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.