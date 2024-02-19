T.C. ADANA 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 19.02.2024 - 00:00

Sayı: E.10430259-2021/109-Ceza Dava Dosyası

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan, Mustafa ve Zine oğlu, 01/01/1984 Viranşehir doğumlu MEHMET EMİN MÜJDECİ hakkında yapılan yargılama sonucunda, sanığın neticeten 1 YIL 8 AY hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolunun açık olmak üzere verilen hüküm sanık Mehmet Emin Müjdeci'ye tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı Tebliğat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin, Türkiye Geneli 50.000 altı tirajlı gazetede ve Genel İnternet sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 3-Hükmün 1412 sayılı CMK'nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde istinaf kanun yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği ilan olunur.