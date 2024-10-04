Yayınlanma: 04.10.2024 - 00:01

T.C. ADANA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/516 Esas

KARAR NO : 2024/252

Nitelikli Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/05/2024 tarihli ilamı 5237 sayılı TCK nın 142/2, 116/1, 53, 58 maddeleri uyarınca beraat kararı verilen, Nihat ve Şengül oğlu, 22/10/1999 Sivas doğumlu sanık Tarık Baran Kavak tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilmemiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 16/09/2024