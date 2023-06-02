T.C. ADANA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 02 Haziran 2023

Sayı: 2023/75 Esas

Davacı, MALİYE HAZİNESİ ile Davalı, ADANA DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; "Davacı Maliye Hazinesince Adana ili, Seyhan ilçesi, Tepebağ mahallesi, 263 ada 15 parselde kayıtlı taşınmazda hissedar olan İbrahim'in TMK 588. Maddesi gereğince gaipliğine, Davaya konu Adana ili, Seyhan ilçesi, Tepebağ mahallesi, 263 ada 15 parselde kayıtlı taşınmazda hissedar olan İbrahim'in hissesinin tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline ve malvarlığının hazineye devrine karar verilmesi istemli dava açıldığı, İbrahim'in bizzat kendisinin yada bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden 6 ay içinde Mahkememizin 2023/75 esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, müracaatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve malvarlığının hazineye devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur."