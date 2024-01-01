T.C. ADANA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 01 Ocak 2024

Sayı: 2022/58 Tereke

SİİRT ili, PERVARİ ilçesi, ERKENT mah/köy, 14 Cilt, 54 Aile sıra no, 40 sırada nüfusa kayıtlı, REŞİT ve ASİYE oğlu/kızı, 01/07/1993 doğumlu,- 49774134740 TC Kimlik numaralı FERHAT AKYÜZ'ün terekesine ilişkin alacağı ya da borcu olduğunu ileri sürenlerin varsa belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde Adana 4. Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat etmeleri alacaklı ya da borçlu olduklarını ileri sürenlerin verecekleri evrak ve belgeleri karşılığında makbuz isteyecekleri hak ve menfaati olanların süresi içinde bildirmemeleri halinde alacakları hakkında mirasçının kendi kişisel mallarıyla sorumlu olmasının söz konusu olmayacağı gibi terekeden mirasçıya geçen mallarada sorumlu tutulamayacağı ve M.K.nın 621. Maddesi hükmünün uygulanacağı ilanen tebliğ olunur.