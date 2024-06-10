T.C. ADANA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 10.06.2024 - 00:00

Sayı: 2024/331 Esas

Davacı, MUHLİS KAPLAN ileDavalı , HASIM SIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

BİTLİS ili, AHLAT ilçesi, KIRKDÖNÜM mah/köy, 22 Cilt, 1 Aile sıra no, 68 sırada nüfusa kayıtlı, MUHLİS ve GÜLİSTAN oğlu/kızı, 20/08/1972 dogumlu,- 25819360060 T.C.kimlik numaralı ERKAN KAPLAN'ın1995 yılındanbu yana kaybolduğu, neredeolduğu bilinmediği, herhangi bir haberde alınamadığından, ERKAN KAPLAN'ın kaybolması nedeniyle ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde adı geçenin sağyada ölüolduğu bilenlerin(M.K.nun 33 Maddesinegöre) Mahkememizin 2024/331 Esas sayılı dosyasınabaşvurmaları 6 Ayiçerisindemahkememizemüracaat edilmediğitakdirdeadı geçen ERKAN KAPLAN hakkındaGaiplikKararıverileceğihususuilanen duyurulur.