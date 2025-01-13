T.C. ADANA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 13.01.2025 - 00:01

T.C. ADANA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2024/6 Tereke

Osmaniye ili Sumbas ilçesi Akçataş Mahallesi Cilt No:17 Hane No:2 Aile Sıra No:75 te nüfusa kayıtlı, Ahmet ve Münevver den olma Kadirli 27/02/1955 doğumlu 24569715076 T.C.Kimlik numaralıve 16/10/2017 tarihinde vefat eden TEVFİK ÇUBUKÇU'nun mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), işbu ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Adana 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/6 Tereke sayılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. m.629 gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen tebliğ olunur.