T.C. ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 21 Temmuz 2023

Sayı: 2022/379 Esas

Davacı Yusuf Bayraktar'ın açtığı mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Adana ili Sarıçam ilçesi İncirlik mah. Cilt no: 112 Hane no:319, Bsn: 6'da nüfusa kayıtlı Yusuf ve Huriye'den olma 25/06/1950 - Adana doğumlu, 13351350236 T.C. kimlik numaralı Ramazan Bayraktar'ın sağ ya da ölü olduğunu bilenlerin ilan tarihinden itibaren altı (6) ay içerisinde Mahkememizin 2022/379 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan tarihinden itibaren altı (6) ay içerisinde mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen Ramazan Bayraktar hakkında GAİPLİK KARARI verileceği hususu ilanen duyurulur.