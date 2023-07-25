T.C. ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 25 Temmuz 2023

Sayı: 2022/1335 Esas

1. İLAN

Davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün açtığı mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi Talebi davası nedeniyle; Niğde ili, Ulukışla İlçesi, Cumhuriyet mahallesi, 131 ada, 20 parsel numaralı malik olan Hacı Mehmet Ağa oğlu İsmail Ağa'nın bugüne kadar yapılan araştırmada kanuni mirasçısı bulunmadığı anlaşılmakla, TMK'nın 594. Maddesi "Mirasbırakanın mirasçısı bulunup bulunmadığı veya mirasçıların tamamı bilinmiyorsa, sulh hakimi uygun araçlarla ve bir ay ara ile iki defa ilan yapıp hak sahiplerini son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağırır. İlan süresinde kimse başvurmazsa ve sulh hakimi de hiçbir mirasçı tespit edememişse, miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere miras Devlete geçer.” hususu ilanen duyurulur.