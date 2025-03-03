T.C. ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 03.03.2025 - 00:01

T.C. ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/557 Esas

ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Davalı MUSTAFA TUBLUK - 20476077788, Şeref'den olma, Şükran'dan doğma, 30/09/1969 dogumlu, Efeler Mahallesi Özgün Kent Sitesi Akdeniz Caddesi No: 91/b AYDIN/DİDİM adresinde iken ikametgahı meçhul.

Davacı, Mahire Can tarafından Adana İli, Çukurova İlçesi, Kireçocağı Mahallesi, 1865 parsel, E blok, 4 numaralı bağımsız bölüm sayılı taşınmazdaki mevcut ortaklığın giderilmesi için Adana 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/557 Esas esas sayılı davası açılmış olup, davalı Mustafa Tubluk'a hiçbir şekilde tebligat yapılamaması nedeniyle ilanen tebliğ yapılmasına karar verildiğinden, davalı Mustafa Tubluk'uniki hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, dilekçe ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, elinde bulunan delilleri dilekçeye eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçede yer vermek zorunda olduğu, 08/07/2025 günü saat 10:50'de Adana 5. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, işbu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar olunarak dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.