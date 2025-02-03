T.C. ADANA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 03.02.2025 - 00:01

T.C. ADANA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.22269846-2022/361-Ceza Dava Dosyası 29.01.2025

Esas No: 2022/361

Karar No: 2024/604

SANIK: YUNUS URUÇ, Salih ve Senem oğlu, 24/02/1997 SEYHAN doğumlu, Bahçelievler Mah. 54033 Sk. No:4 İç Kapı No:5Seyhan Adana adresinde oturur. TC Kimlik No:22042734644

SUÇ: Tehdit, Kasten Yaralama

SUÇ TARİHİ / SAATİ: 19/05/2022 -

KARAR TARİHİ: 23/10/2024

VERİLEN HÜKÜM: HAGB

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılı yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa, özeti yazılı kararın Tebligat Kanunu 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye geneli 50.000 altı tirajda yayımlanan ulusal bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 271 Sayılı CMK'nın 272-273/1. maddesi uyarınca 2 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve hakime onaylatılması suretiyle bu hususta bir dilekçe vererek Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere Cumhuriyet Savcısının görüşüne uygun olarak verilen hüküm açıkça okunup gerekçesi ana çizgileriyle anlatıldı, istinaf yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.