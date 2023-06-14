T.C. ADANA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14 Haziran 2023

Sayı: 2022/38 Esas

Davacı, TURGUT YENER ile Davalı, ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Davacı; TURGIT YENER'İn dava konusu olan; Adana ili Yüreğir ilçesi, doğusunda Nacarlı Mah. 152 Parsel ve kısmi tescil harici alan, batısında Nacarlı Mah., 14807 Ada, 1 parsel, kuzeyinde Havraniye Mah. 14914 Ada, 2 parsel, güneyinde Kapulu Mah., 14680 Ada, 1 parsel olan 12.599,13 m2 lik narenciye bahçesi vasıflı taşınmazda hissedar olduğu iddia edilmekle, 4721 Sayılı TMK. 713. maddesi gereğince, davacı TURGUT YENER adına tescili istendiğinden bu taşınmaz ile ilgili herhangi bir hak talep edenlerin, ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2022/38 Esas Sayılı dava dosyasına müraacatta bulunmaları, süresi içinde müracaatta bulunulmaz ise, davacı TURGUT YENER'in adına tesciline karar verileceği ilanen tebliğ olunur.