T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14 Haziran 2023

Sayı: 2022/1881 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Muş İli, Bulanık İlçesi, Erentepe Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı, Mehmet ve Esmer'den olma, 25/02/1991 Bulanık doğumlu, 41131869418 T.C. kimlik numaralı FATMA YAŞIK'ın yaklaşık 15 yıldan beri kayıp olduğu ve nerede olduğunun bilinmediği, herhangi bir haberde alınamadığından, FATMA YAŞIK'ın kayıp olması nedeniyle ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde adı geçenin sağ yada ölü olduğunu bilenlerin(M.K.nun 33 Maddesine göre)Mahkememizin2022/1881 Esas sayılı dosyasına başvurmaları 6 Ay içerisinde mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen FATMA YAŞIK hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu ilanen duyurulur.