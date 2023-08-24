Yayınlanma: 24 Ağustos 2023

T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/899 Esas

Bingöl İli, Genç İlçesi, Alaaddin Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı, Abdullah ve Ayşe'den olma, 02/04/1990 Yüreğir doğumlu, 34072069382 T.C.kimlik numaralı MEHMET EMEN'in 2009 yılından beri kayıp olduğu ve nerede olduğunun bilinmediği, herhangi bir haberde alınamadığından, MEHMET EMEN'in kayıp olması nedeniyle ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde adı geçenin sağ yada ölü olduğunu bilenlerin(M.K.nun 33 Maddesine göre) Mahkememizin 2023/899 Esas sayılı dosyasına başvurmaları 6 Ay içerisinde mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen MEHMET EMEN hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu ilanen duyurulur.