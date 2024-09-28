T.C. ADANA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 28.09.2024 - 00:01

T.C.ADANA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2022/28

KARAR NO : 2024/436

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasından, sanık ABDULRAHMAN MARKABIhakkında katılanSALEH MOHAMMAD SALEM FARAJALLAH'a yönelik olarak "Dolandırıcılık" suçundan dolayı TCK'nın 157/1 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2.e maddesi gereğince sanığın BERAATİNE,karar verilen, Gülbahçesi Mahallesi 13318 Sokak No:21 İç Kapı No:2 Seyhan/ADANA adresinde ikamet eden, Ömer ve Hasibe oğlu, 04/03/2000 Seyhan doğumlu, Mert SUN (TC Kimlik No:17143193278) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.