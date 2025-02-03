T.C. ADANA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 03.02.2025 - 00:01

T.C. ADANA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/416KARAR NO : 2024/678

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasından, sanığın üzerine atılı ve sübut bulan "Kadına Karşı Tehdit" suçundan dolayı eylemine uyan TCK'nın 106/1-2.cümle maddesi gereğince suçun işleniş biçimi nazara alınarak takdiren sanığın 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın üzerine atılı suçun işlenmesindeki özellikler, suç kastının yoğunluğu ve sanığın adli sicil kaydından anlaşılan geçmişi ve sabıkalı oluşu dikkate alınarak sanık hakkında TCK'nın 62. maddesinin uygulanmasına TAKDİREN YER OLMADIĞINA,

5271 Sayılı CMK'nın 251. maddesi gereğince yargılamanın basit yargılama usulü göre yapılması dikkate alınarak CMK'nın 251/3 maddesi gereğince sanığın cezasından 1/4 oranında indirim yapılarak sanığın 6 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verilen, Köksal ve Nilgün oğlu, 28/11/1990 Yüreğir doğumlu, Mehmet Kaan HASEKİ (TC Kimlik No:117461209088) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.27/01/2025