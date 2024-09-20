T.C. ADANA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 20.09.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/184 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle; Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Mirasçı 34147980994 T.C. Kimlik nolu ABDULVAHAP KARAHAN adına çıkartılan davetiyelerin bila iade edildiğinden, kollukça da adresi tespit edilemediğinden ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla, dava konusu Muris 34159980548 T.C Kimlik numaralı BEZİRHAN KARAHAN TUNÇ tarafından düzenlenen Adana 1. Noterliğinin 02/01/2019 Tarih0064yevmiye numaralıDüzenleme Şeklinde Vasiyetnamesinde Vasiyet eden BEZİRHAN KARAHAN TUNÇşu suretle sözlere başladı;"Hiçbir baskı ve kimsenin etkisi altında kalmadan kendi hür İrademle işbu vaslyetnameyi tanzim ettirmiş olup,vefatım halinde Sahibi bulunduğum Adana ili, Çukurova İlçesi , Kurttepe Mahallesinde tapunun 22 K 11 Pafta , 5779 Ada , 1 Parsel numarasında kayıtlı bulunan 2. kat, 5 nolu bağımsız bölümdeki hak ve hisselerimin tamamını kardeşim 34144981048 T.C.Kimlik Numaralı ORHAN KARAHAN isimli kişiye kalmasını, ancak eşim 67627010942 T.C. kimliknolu İRFAN TUNÇ'un sağ kaldığı sürece dilediği şekilde kullanmasını ve kullanım hakkının kendisinde kalmasını, vefatımdan sonra bu şekilde Orhan Karahan'ın işbu bahse konu taşınmazı kendi adına ilgili tapu müdürlüklerine müracaat ederek kayıt ve tescil ettirmesini , tapusunu kendi adına almasını vasiyet ediyorum. İşbu vasiyetnameyi ” Hiçbir kimsenin zorlaması veya etkisi altında kalmaksızın, şuurum ve temyiz kudretim tamamen yerinde olarak, kendi serbest irademle imzaladığımı kabul ve beyan ederim. " diye sözlerini bitirdi. şeklinde vasiyette bulunduğu görülmüştür.

Duruşmanın atılı olduğu 18/12/2024 tarih, saat 10:50'de duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda vasiyetnamenin açıldığının tespitine karar verileceği hususu Mirasçı 34147980994 T.C. Kimlik nolu ABDULVAHAP KARAHAN'a ilanen tebliğ olunur.13/09/2024