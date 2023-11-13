T.C. ADANA BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2021/484 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/484 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
3.135.000,00 TL
1
Taşıt
Dairemiz dosyasına uyap üzerinden sunulan 10.10.2023tarihli bilirkişi raporuna göre" 35 POJ 49 plakalı, 2017 Model, Scania Marka, G410 LA4X2HNA tipinde, çekici cinsinde,YS2G4X20005490220 , beyaz renkli, çekici olduğu görüldü. Araç dizel ve otomatik vites. Km okunamadı. Anahtarı mevcut, ruhsatı yok, muhtelif yerlerinde çizikler mevcut, Sol kapı hasarlı, Sol köşe kaplaması kırık, teyp ve takografı üzerinde, Lastikler orta durumda, stepnesi yok, aracın şasi numarası araç üzerinden: YS2G4X20005480407olarak okunmuştur, aracın aküleri olmayıp kabloları kesilmiş durumda, araç içerisinde iki adet34 SU 0011 nolu plaka mevcut, incelemesi yapılan araç öncesinde Kriminal Polis tarafından incelenmiş olup aracın şase numarasının değiştirildiği ve aracın 35 POJ 49 plakalı veYS2G4X20005490220 şase numaralı araç olduğu sonucuna varılmıştır" denilmektedir.
Not : Bilirkişi raporu ekspertiz raporu niteliğinde değildir.
ARAÇ CHANGE OLUP, SATIŞ SONUCUNDA İHALE ALICISININ TRŞB (Şase Numarası Değiştirme ) İŞLEMİ YAPTIRMASI AKABİNDE TESCİL İŞLEMİ YAPILACAKTIR.
Artırma Bilgileri
1. Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 02/01/2024 - 11:44
Bitiş Tarih ve Saati: 09/01/2024 - 11:44
2. Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 31/01/2024 - 11:44
Bitiş Tarih ve Saati: 07/02/2024 - 11:44
(İİK m.114/4)