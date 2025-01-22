T.C. ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 11. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 22.01.2025 - 00:01

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ'NDEN

11. HUKUK DAİRESİ'NDEN

Esas No : 2021/451

Karar No : 2022/1607

Davalı Elif Çağlayan vekili Av. D.Yasemin Saraçgil tarafından davalı Özgür Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret İhracat Ltd.Şti. Aleyhine açılan Tazminat (Ölüm ve Cismani Zarar Sebebiyle) davasında; Davalı Özgür Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret İhracat Ltd.Şti.'nin dosyada bulunan bütün adreslerine yapılan tebligatların bila tebliğ iade edilmesi, bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğu, Vergi Dairesi ve SSK'ya yazılan yazılara verilen cevabi yazılarda da şirketin adresinin tebligat yapılıp iade edilen adresler olması nedeniyle, davalı Özgür Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret İhracat Ltd.Şti. Vekili Av. Fevzi Randa'nın vekillikten çekilme dilekçesi ile Dairemiz kararının davalı adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,1- Özgür Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret İhracat Ltd.Şti. Vekili Av. Fevzi Randa, davayı takipten ve vekaletten çekilmiş olduğundan davanızı bizzat şirketi temsile yetkili bir kişi ile veya başka bir vekille takip ettirmeniz hususu,

2- Dairemizin 20.10.2022 tarih ve 2021/451 Esas 2022/1607 Karar sayılı ilamı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı, ayrıca Dairemizce verilen kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süresi içerisinde temyiz edilebileceği tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.