T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 03 Ekim 2023

Örnek No: 55*

2022/812 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/812 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adana İl, Çukurova İlçe, Kurttepe Mahallesi, 5773 Ada, 9 Parsel, A.Blok 9.Kat. 17 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz tapu kaydına göre mesken niteliklidir. Satışa konu taşınmaz hisseli olup borçlunun taşınmazdaki 1/2 hissesinin satışı gerçekleştirilecektir.

Adresi: Güzelyalı Mahallesi, Nejat Uygur Bulvarı, No: 5-2 Palmiye 2 Sitesi A Blok, Kat:9, D:17 Çukurova / ADANA

Yüzölçümü: Ana taşınmaz:7.879,00 m2, mesken:Brüt ~190 m2, net 165 m2 alanlıdır.

Arsa Payı: 24/2520. İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planına göre, Konut Alanı içerisinde kalmakta olup Taks: 0,40 E: 2,40 yapılaşma şartlarına sahiptir.

Kıymeti: 2.500.000,00 TL KDV Oranı: %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/11/2023 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati: 21/11/2023 - 13:32

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/12/2023 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati: 19/12/2023 - 13:32

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.