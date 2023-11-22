T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 22 Kasım 2023

Örnek No:55*

2023/239 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/239 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Adana İli, Çukurova İlçesi, Karslılar Mah. 8315 Ada, 5 Parsel, Zemin Kat 13 nolu bağımsız bölüm, arsa pay/payda 160/1400, bağımsız bölüm niteliği dubleks mesken, ana taşınmaz niteliği arsa, ana taşınmaz yüzölçümü 5.266,00 , borçlu adına 1/1 hisse olan taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup aşağıdaki hususları tespit etmiştir.Kıymet takdirine konu gayrimenkul: Adana ili, Çukurova İlçesi, Karslılar Mahallesi, 82144 Sokak, Gelişim Sitesi, No: 13 adresinde yer almaktadır. Taşınmaza ulaşmak için: Bölgenin ana arterlerinden olan Süleyman Demirel Bulvarı ile 82002 sokağın kesiştiği ışıklı kavşak referans alınırsa 82002 sokak üzerinde kuzey istikametinde ilerlenir. Bu yol ile bağlantılı olan 82144 sokağa girilir. Yaklaşık 50 metre ilerde yolun sağ tarafında 82144 sokak ile 82132 sokağın kesiştiği köşede konumlu olduğu Gelişim Sitesine binaya ulaşılır. Konu taşınmaza ulaşım özel araçlar ile kolaylıkla sağlanmaktadır. Taşınmaza yakın konumda; Çoban Dede Türbesi ve benzer 2 - 3 katlı yapılaşmalar bulunmaktadır.Sosyo ekonomik yönden orta ve yüksek gelir grubuna hitap eden bir bölgedir. Ticari faaliyetler taşınmaza yakın bulunan Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki binaların alt katlarında yürütülmektedir. Bölge alt yapısı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Bölgeye ulaşım, toplu taşıma araçları ve özel araç ile sağlanmaktadır. Bölgede sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Kıymet takdirine konu gayrimenkul ''Arsa'' niteliğinde 5.266,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde 13 adet dubleks mesken inşa edilmiştir. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme yapı cinsinde, diğer bağımsız bölümlerden bağımsız olarak bodrum, zemin, 1 normal olarakprojelendirilmiş ancak yerinde yapılan incelemede proje harici ilaveten çatı katıda inşa edilmiştir. Bina dış cephesi dış cephe boyalıdır. Binanın girişi zemin kat seviyesinden güney cepheden sağlanmaktadır. Değerlemeye konu 13 bb nolu taşınmaz parselin kuzey doğu köşesinde1. Dubleks mesken konumludur. Çukurova Belediyesi İmar Arşivinde ve TKGM Wep Tapu portalında incelenen mimari projesine göre borum kat: 100m2, zemin kat: 147 m2, 1.Kat: 360 m2, Çatı katı 120 m² alanlı olup toplam 727 m2 alana sahiptir. Kıymet taktirine konu taşınmaz Garaj, kalorifer dairesi, salon mutfak, oturma odası, sığınak, 6 oda, salon, yemek alanı, mutfak 2 banyo, teras, wc, hol ve antre hacimlerinden oluşmaktadır. Salon ve odaların zemini laminant parke ve kısmı olarak seramik kaplı olup, duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Antre ve hol zeminleri seramik kaplamalı olup, duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Mutfak zemini seramik ve duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Mutfakta mermerit tezgâh ve ahşap kapaklı mutfak dolabı mevcuttur. Banyo ve wc mahallerinin zemini ve duvarları seramik kaplamalıdır. Mesken giriş kapısı çelik kapı şeklinde olup, iç kapılar ahşap panel doğrama kapıdır. Pencereleri pvc doğramadır. Konu taşınmaz genel olarak orta iç teknik özelliklere sahiptir.

Adresi: Karslılar Mahallesi 82144 Sokak Gelişim Sitesi No:13 Çukurova / ADANA

Ana Taşınmaz Yüzölçümü: 5.266,00 m2

Arsa Payı: 160/1400

İmar Durumu: İnşaat tarzı Konut alanı , ayrık nizam , emsal:0,50 taks:0,25

Kıymeti: 12.000.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: TAŞINMAZ TAKYİDAT RAPORUNDA OLDUĞU GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/01/2024 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati: 06/02/2024 - 10:15

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 27/02/2024 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati: 05/03/2024 - 10:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.