T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 27.06.2024 - 00:00

2023/635 ESAS

KIYMET TAKDİRİ RAPORUNUN İLANEN TEBLİĞİ

ALACAKLI: TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (4810058590 VERGİ NOLU)

VEKİLİ: AV. ONUR KÜTÜK

BORÇLU: SELİM CAN ZUBARİ (TC: 24496902242)

İPOTEK MALİKİ: DİLEM ÖZDEMİR (TC: 30373698986)

Alacaklı vekili tarafından ilamlı takip taleplerinde icra emri tebliği yolu ile aleyhinizde yapılan icra takibi sırasında adınıza çıkarılan icra emri bila tebliğ edilmiş, Müdürlüğümüzce yapılan adres araştırmasında tespit edilen adreslere çıkarılan tebligatlarda iade döndüğü başkaca adres tespit edilemediğinden müdürlüğümüzce icra emrinin ilanen yapıldığı anlaşılmakla, Alacaklı vekilinin talebi ile kıymet takdiri raporunun da ilanen tebliğine verilmiştir.

Gayrimenkul Ruhsat ve Proje Bilgileri: Dosyasındaki Defne Belediyesi’nin 15.03.2024 tarih ve 2644 sayılı yazısı ve eklerine göre; Söz konusu taşınmaza ait 02.07.2020 tarih ve 2020/1711 sayılı yapı ruhsatı ile 13.10.2021 tarih ve 2021/3605 sayılı yapı kullanma izin belgesi olduğu belirtilmiştir. Taşınmazla ilgili Defne Belediyesine yapılan sorgulamada ana yapı için güçlendirme ruhsatı için başvuru yapıldığı fakat henüz güçlemdirme ruhsatının verilmediği bilgisi alınmıştır. Taşınmazın 2020 yılı arsa m2

birim değerinin 94,21 -TL olduğu belirtilmiştir.29.022.024 tarih ve 2155 sayılı yazısına göre ise 2024 yılı arsa m2birim değerinin 229,53 –TL olduğu belirtilmiştir. Gayrimenkul Adresi, Ulaşımı ve Yol Tarifi: Değerlemeye konu taşınmaz, Hatay ili, Defne İlçesi, Turunçlu Mahallesi, Dilber Sokak, No:2, Zemin Kat, Daire No:3 adresinde yer almaktadır. (UAVT: 5399638815) Açık tarifi ile Eski Defne Belediyesi Ek Hizmet Binası önünden güneybatı yönde (Uğur Mumcu 5 Caddesi Üzerinde) yaklaşık 400m. devam edildikten sonra sağ kol üzerinde konumludur. Alt yapı hizmetleri kısmen tamamlanmış olup istifadesi tamdır. Ulaşım toplu taşınma araçlarıyla Uğur Mumcu 5 Caddesi üzerinden sağlanmaktadır. Bölge sosyo ekonomik açıdan orta düzey gelir grubuna hitap eden kentsel yerleşim bölgesi olarak gelişmiştir. Planlı yapılaşmaya sahip olan bölgenin (yol, su, elektrik, kanalizasyon, doğalgaz) altyapısı tamamlanmıştır. Bölgedeki binalar genel olarak konut amaçlı inşa edilmiş olup 6 Şubat Depreminin ardından yakın çevresindeki çoğu yapı hasar durumlarından dolayı kullanılamamaktadır. Tapu Kaydı: Hatay İli, Defne İlçesi, Turunçlu Mah. 323 parselde kayıtlı 937,57 m2 yüzölçümlü “Arsa” vasıflı ana taşınmazda 34/937 arsa paylı zemin katta 3 nolu bağımsız bölümdeki daire nitelikli tam hisseli taşınmazdır. Taşınmazın tamamı borçluadına kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde ‘Orta Hasarlıdır’ şerhi bulunmaktadır. Ana Gayrimenkul Fiziki Özellikleri: Ana bina 937,57 m2 yüz ölçümlü arsa üzerine kurulu, ayrık nizam betonarme yapı tarzında inşa edilmiştir. Taşınmaz 2 bodrum kat, zemin kat ve 4 normal kat + çatı ara piyesinden oluşmaktadır. 2. Bodrum katta: sığınak, enerji odası, 1 adet iş yeri ve depolar, 1. Bodrum katta 4 adet iş yeri , zemin kat ve 3 normal katta: her katta 4’şer adet daire, 4. Normal katında çatı ara piyesiyle bağlantılı 4 adet dubleks daire olmak üzere toplam 25 adet b.b. bulunmaktadır. Bina girişi 1. bodrum kat seviyesinden batı cepheden sağlanmaktadır. Binanın dış cephesi mantolama üzeri plastik boyalı, giriş kapısı demir doğrama kapılı, girişi ve merdivenler mermerdir. Binada 1 adet asansör bulunmaktadır. Yapının 2V4FK askı kodu ile orta hasarlı durumda olduğu tespiti bulunmaktadır. 3 Nolu Bağımsız Bölüm Özellikleri: Değerleme konusu taşınmaz binanın zemin katında yer almaktadır. Taşınmaz bina ana girişine göre sağ arka kol üzerinde zemin katta konumlu olup güney-doğu yönlerine cephelidir. Mahallinde yapılan incelemede net alanı 100 m2, brüt alanı ise 110,00 m2 sahip olup antre, hol, salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc, ebeveyn duş alanı, ve 1 balkon alanlarından oluşmaktadır. Dairenin dış kapısı çelik kapı olup iç kapı ve pencerelerin sökülü olduğu salon ve odaların zeminlerinin seramik kaplama olduğu fakat zeminde kısmi hasarlar bulunduğu, duvarlarında tadilat gerektirecek şekilde hasarlar oluştuğu, mutfak alanında mutfak tezgahının sökülü olduğu gözlemlenmiştir. Yapının 6 Şubat Depremi ardından hasar aldığı, taşınmaz içerisinde ve ana bina genelinde kapsamlı tadilat gerektiği görülmüştür. Adres Bilgileri: Turunçlu Mahallesi, Dilber Sokak, No:2, Zemin Kat, Daire No:3 Defne –HATAY (UAVT: 5399638815) İmar Durumu: Dosyasındaki Defne Belediyesi’nin 15.03.2024 tarih ve 2644 sayılı yazısı ve eklerine göre; Turunçlu Mahallesinde bulunan 323 numaralı parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında taks:0.40-kaks:2.00 ayrık nizam 5 katlı konut alanında kalmaktadır. Parselin yol terkinin olup olmadığı veya yıkılması durumunda yapılaşıp yapılaşamayacağı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Değerleme: Değerlemeye konu gayrimenkulün değer takdirinde; bulunduğu muhitin şeref ve ehemmiyeti, taksimat ve kullanışlılık durumu, imar durumu, hisse durumu, yola terk durumları, hali hazır durumu cephesi, çevredeki diğer gayrimenkullerin hali hazır alım-satım değerleri, mevcut ekonomik durum ile arz-talep dengesi de göz önüne alınmış olup taşınmazın arsa payı dahil 1.000.000,00 TL edebileceği kanaati hasıl olmuştur. Taşınmazın keşif günü yapılan gözlemler ve incelemeler dahilinde yapı içinde kapsamlı tadilat yapım maliyeti ile ana binanın güçlendirme maliyetleri şerefiye değeri olarak yansıtılmış ve değer takdirinde bulunulmuştur. Taşınmaz değeri 1.000.000,00-TL (BirmilyonTL) olarak tespit ve takdir edilmiştir.

Kıymet takdiri raporu yerine kaim olmak üzere borçlu Selim Can Zubari'ne (TC: 24496902242) ihtaren ilan ve tebliğ olunur.