T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 30.12.2024 - 00:01

T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/785 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/785 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İhalesi yapılacak taşınmaz tapu kaydında Adana İl, Çukurova İlçe, KARSLILAR Mahalle/Köy, 6165 Ada, 4 Parsel, B BLOK 1.KAT 52 NOLU bağımsız bölüm mesken nitelikli olup borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup, aşağıda yazılı hususlar tespit etdilmiştir. "Taşınmaz; Çukurova İlçesi, Karslılar Mahallesi, 6165 ada, 4 parsel nolu arsa üzerindeki sitenin B blok, 1. normal kattında bulunan 52 bağımsız bölüm nolu meskendir. Söz konusu parsel82154 nolu sokakla 81150 nolu sokağın kesiştiği köşede yer almakta olup, şehitler bulvarıyla Turgut Özal Bulvarının kesiştiği kavşağın ~70 m. Kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Sitenin girişi 81154 nolu sokaktan sağlanmaktadır. Sitenin etrafı ihata duvarıyla çevrilerek oto park yerleri için saha betonu yapılmıştır.Mevki itibariyle apartman tipi konutların yoğunlukta olduğu bir mıntıkada yer almaktadır.İdari, sosyal ve kültürel merkezlere ulaşımı kolaydır. Elektrik, yol içme suyu ve kanalizasyon gibi alt yapı tesisleri mevcuttur. İlgili bağımsız bölümün bulunduğu bina betonarme karkas sistemle bodrum kat, zemin kat ve 12 normal katlı yapılmış olup, IV/C grubu yapı sınıfına girmektedir. Her normal katta bir mesken yer almaktadır.Kat irtifakına esas mimari projesine göre icra konusu bağımsız bölümün genel brüt alanı 200,00 m2 , KDV negöre net alanı da 120,00 m2 dir. 4 oda, 1 salon, mutfak, banyo, wc, 3 balkon, antre ve hol olarak projelendirilmiş ancak bazı balkonlar kısmen kapalı alana dahil edilmiştir. Döşeme kaplamaları laminat parke ve mermer, duvarları plastik badana, iç kapıları panel kapı, dış kapısı çelik kapı, pencere doğramaları pvc, dolapları mdf esaslı ankastre dolap, ıslak hacimleri seramiktir. Efektif yıpranma oranı %25 olarak tespit edilmiştir. Taşınmazın J7422 askı koduyla az hasarlı olduğu öğrenilmiştir."

Adresi : Güzelyalı Mahallesi, 81154 Sok. Civanlar Apt. No: 4, Kat: 1, Daire: 1 Çukurova / ADANA

Yüzölçümü : Ana taşınmazyüzölçümü:2.395,00 m2 (meskenin alanı : brüt 200m2, net 120 m2)

Arsa Payı : 2/126

İmar Durumu :Taks: 0,40,2,40 yoğunluklu ticaret+konut alanı, yençok: 51,50m

Kıymeti : 4.967.490,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 14:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 14:42

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 14:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 14:42

(İİK m.114 ve m.126)

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