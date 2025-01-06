T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 06.01.2025 - 00:01

T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/115 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/115 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İhalesi yapılacak taşınmaz tapu kaydında Adana İl, Sarıçam İlçe, Çınarlı Mahalle/Köy, 587 Ada, 5 Parselde arsa nitelikli olup borçlu hissesi tamdır. Taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup; bilirkişi tarafından aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. "Taşınmaz Çınarlı Mahallesi, 1840 sok. adresinde bulunmaktadır. Arsa Payı : 1/1 - İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Sarıçam 9. Etap İmar Planı Revizyonu alanında yer almaktadır. Konut Alanı içerisinde kalmakta olup A2, Taks:0,25, Kaks (Emsal): 0,50 yapılaşma şartlarına sahiptir. Dava Konusu Taşınmazın Konum ve İmar Çevre Bilgisi: Dava konusu taşınmazın bulunduğu parsel, Adana İli, Sarıçam İlçesi İmar alanı içerisinde bulunmaktadır.Konu taşınmaz 550,00 metre doğusunda 2053 Caddesi bulunmaktadır. Emsal mülklerin satış değeri incelenmiş ve mülklerin olumlu ve olumsuz tarafları tespit edilmiştir. Taşınmazın kıymet takdiri mevcut alan üzerinden verilmiştir. Buna göre taşınmazın civarında bulunan arsa m2 satış değerinin 11.400TL/m2 olduğu tespit edilmiştir."

Adresi : Çınarlı Mahallesi, 1840 Sok.Sarıçam/Adana

Yüzölçümü : 477,08 m2

İmar Durumu : Sarıçam Belediyesi'nden gelen E- 58176648-115.02.04 sayılı yazıda 1/1000 ölçekli imar planında konut alanı (ayrık nizam, 2 kat, taks=0,25 Kaks=0,50 yoğunluklu olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 5.438.712,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 13:42

Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 13:42

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 13:42

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 13:42

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.