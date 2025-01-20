T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 20.01.2025 - 00:01

T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2024/945 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/945 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İhalesi yapılacak taşınmaz tapu kaydında Adana İl, Seyhan İlçe, KANALÜSTÜ Mahalle/Köy, 2716 Ada, 1 Parsel, A blok 1. kat 2 numaralı bağımsız bölüm olup niteliği meskendir. Taşınmazda bilirkişi incelemesi yapılmış olup bilirkişinin tespitleri şu şekildedir. "Tarif olarak; taşınmaz Seyhan İlçesi ana arterlerinden olan Öğretmenler Bulvarı üzerinden kuzey istikametinde ilerlerken sağa Aliye İzzet Begoviç Bulvarına dönülür. Bu bulvar üzerinde doğu yönde yaklaşık 300m ilerlenir. Konu taşınmaz sağ kol üzerinde yer almaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu mahalle olan Gürselpaşa Mahallesi, Seyhan İlçe sınırları içinde gelişimi tamamlamış, apartman tipi yapılaşmanın yaygın olduğu, orta ve üst ölçekli gelir grubuna ait insanların tercih ettiği bölgedir.Bölgede genellikle 8-20 katlı ayrık nizamlı apartmanlardan oluşmaktadır. Ana taşınmaz tapu kayıtlarına göre Kanalüstü Mahallesi, 2716 Ada 9.185,00 m2 yüzölçümlü 1 Parsel olup "1 ADET 17 KATLI 1 ADET 16 KATLI BETONARME APARTMAN VE ARSASI"vasfı ile kayıtlıdır. Ana taşınmaza yönelik 20.12.2011 tarih 14/18 sayılı Yeni Yapı Ruhsatı Belgesi ve 28.03.2014 tarih ve 7/5 sayılı yapı kullanma izin belgesi olduğu şifahi bilgisi alınmıştır. Taşınmazın bulunduğu A blok; Bodrum + Zemin + Asma + 14 Normal katlı olarak inşa edilmiştir. Blok bodrum katında sığınak, kazan dairesi, su deposu, iş yeri ekleri, zemin katında bina girişi, bekleme alanı, 29-30 no.lu iş yerleri; asma katında iş yeri eki, normal katlarda her katta 2 şer adet mesken olmak üzere 30 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Taşınmazın girişi güney cephesinde zemin katında yer almaktadır. Ana gayrimenkul girişi otomatik sürgülü kapı, merdiven ve merdiven sahanlıkları granit kaplama olduğu görülmüştür. Taşınmazın site kapsamında açık otopark, açık yüzme havuzu, güvenlik, basketbol sahası, kamelya, çocuk oyun alanı, bahçe duvarı ve yeşil alanı mevcuttur.127/9185arsa paylı A blok 2 bağımsız bölüm numaralı mesken projesinde ve yerinde bina girişinin sağında yer almaktadır. Mesken kuzey-güney-doğu cephelidir. Onaylı mimari projesine taşınmaz salon, mutfak +oturma odası, banyo, wc, ebeveyn banyosu, 3 oda ve 3 adet balkon olarak inşaat edilmiştir. Taşınmaz brüt 180 m2 kullanım alanlıdır. Mahallinde yangın holü giyinme odası olarak kullanıma açılmıştır. Taşınmaz mahallinde 186 m2 kullanım alanlıdır. Yapılan düzenleme ortak alan olması sebebi ile değerlemede dikkate alınmamıştır.Taşınmazın salon ve odalarda yer döşemesi l.parke, duvarlar saten boya, tavan asma tavan, Islak zeminlerde yer ve duvarlar seramik, banyoda klozet ve lavabo mevcuttur. Taşınmazın İç kapılar a.panel, pencereler ise pvc doğramadır. Mutfakta tezgahı mermer, dolaplar hazır ahşap imalattır. Isınma doğal gaz ile sağlanmaktadır. Mesken bakımlı durumdadır. Taşınmazın 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem sonrasında Çevre Şehircilik Bakanlığı hasar sorgulama biriminde ana taşınmaz için G2P38 ve RDHK6 askı kodu ile kayıtlı olduğu ve binanın HASARSIZ olduğu tespit edilmiştir."

Adresi : Gürselpaşa Mh..75492 Sk. Park İlkkahraman Sitesi A Blok Apt No: 11 Kat:1 Daire No:2 Seyhan/ADANA

Yüzölçümü : Anataşınmaz yüzölçümü: 9.185,00 m2 bağımsız bölüm:brüt 180 m2, net 160 m2

Arsa Payı : 127/9185

İmar Durumu :E:1,20 TAKS:0,60 HMAKS:SERBEST AYRIK NİZAM KONUT+TİCARET ALANI

Kıymeti : 7.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2025 - 13:36

Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2025 - 13:36

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 13:36

Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 13:36

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.