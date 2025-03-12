T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 12.03.2025 - 00:01

T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/706 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/706 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İhalesi yapılacak taşınmaz tapu kaydında Adana İl, Çukurova İlçe, Toros Mahalle/Köy, 6375 Ada, 26 Parsel, 11. Kat 21 nolu bağımsız bölümde kayıtlı olup mesken niteliklidir. Bilirkişi incelemesi yapılmış olup; aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir." Dosyaya esas taşınmaz Adana İli, Çukurova İlçesi, Toros Mahallesi, 78027 sokak, Ulu Sitesi Bina No: 1, kat: 11 kat, iç kapı no: 21 posta adresinde yer almaktadır. Tarif olarak; taşınmazın konumlu olduğu ana taşınmaz Çukurova İlçesi ana arterlerinden olan Şehitler Bulvarı üzerinden 78027 sokağa girilir. Sokak üzerinde güney istikametinde ilerlenip sokak bitiminde bulunan ana taşınmaza ulaşılır. Toros Mahallesi, Çukurova İlçe sınırları içinde gelişimi tamamlanmış bir bölgedir. Bölgede genellikle yüksek katlı konut yapıları ve ticari faaliyeti yüksek iş yerleri bulunmaktadır. Ana taşınmaz tapu kayıtlarına göre Toros Mahallesi, 6375 Ada 1.440,00 m2 yüzölçümlü 26 Parsel olup 'Arsa'' vasfı ile kayıtlıdır. Çukurova Belediyesi yapı ruhsatı biriminde yapılan inceleme de söz konusu ada/parsel için düzenlenmiş yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi kaydına ulaşılamamıştır. Ana taşınmazın konumlu olduğu ada/parselin geçmişi olan 6375 ada 16 parsel olup yapılan sorgulamada söz konusu parsel için 03.03.2004 tarih 3/16 sayılı yapı ruhsatı belgesi olduğu belirlenmiştir. Yapı kullanma izin belgesi kayıtlarına ulaşılamamıştır. Çukurova Bld. imar servisinde yapılan incelemede1/1000 ölçekli imar planında Taks/Kaks: 0.40/2.40 hmax: 51.50 yapılaşma koşulu ile Konut+Ticaret Alanı lejantına sahip olduğu öğrenilmiştir. Güney cephesinde park alanı terki bulunduğu ancak parsel üzerinde ruhsatlı yapı bulunması nedeni ile bu durumdan olumsuz etkilenmediği belirtilmiştir. Ana taşınmaz 1 bodrum+zemin+13 normal kat olmak üzere toplam 14 kattan oluşmaktadır. Onaylı mimari projesine göre ana yapının bodrum katında sığınak ve hidrofor, zemin katında batı cepheden sağlanan ana yapı girişi ve kapıcı dairesi, 1...12 normal katlarda 2' şer adet mesken, 13. Normal katta 12. Katta yer alan mesken devamı yer almakta olup toplamda 24 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Giriş onaylı mimari projesine göre ve yerinde yapılan incelemelere göre zemin kattan batı cepheden sağlanmaktadır. 1 adet asansör bulunmaktadır. Ana yapının giriş zeminleri ve merdiven basamakları seramik döşeli, duvarları plastik boyalı, merdiven korkulukları alüminyum doğrama olup inşai kalitesi orta kalitededir. 58/1440 arsa paylı 21 bağımsız bölüm numaralı mesken projesinde ve yerinde bina girişine göre arsa cephede yer almaktadır. Mesken 11. Katta kuzey, güney ve doğu cephelidir. Mimari projesine göre 4 oda, salon, mutfak, hol, antre, banyo, duş, wc ve 3 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Mimari projesine ve mahallinde göre toplamda 130 m2 net, 148 m2 brüt kullanım alanına sahiptir. Konu taşınmazın onaylı mimari projesinden farklı olarak, oda ve mutfak hacmi birleştirilip tek hacim olarak kullanılmaktadır. Salon, mutfak ve odalarda yer döşemesi parke, duvarlar saten boya, antre ve holde yerler seramik, Islak zeminlerde yer ve duvarlar seramik, banyoda klozet, duşa kabin ve hilton lavabo mevcuttur. İç kapılar amerikan panel, dış kapısı çelik kapı, pencereler ise pvc doğramadır. Mutfakta tezgahı mermer, dolaplar hazır imalattır. Konu taşınmazın iç mekan özellikleri tadilata ihtiyaç duymaktadır. 6 Şubat 2023 tarihli deprem sonrasında hasarsız olduğu tespit edilmiştir.

Adresi: Toros Mahallesi,78027 Sokak Ulu Sitesi Bina No: 1. Kat: 11 DaireNo: 21 Çukurova ADANA

Yüzölçümü: Anataşınmaz yüzölçümü: 1.440,00 m2 mesken brüt: 148 m2, net: 130 m2

Arsa Payı: 58/1440

İmar Durumu: AYRIK NİZAM, TAKS/KAKS: 0.40/2.40, KONUT+TİCARET ALANI

Kıymeti: 3.885.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. -Beyanlar hanesinde davalıdır beyanı mevcuttur. -Şerhler hanesinde ihtiyati tedbir mevcuttur. Mahkemece cebri satışa engel olmadığı bildirilmiştir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2025 - 14:13

Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2025 - 14:13

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/06/2025 - 14:13

Bitiş Tarih ve Saati: 19/06/2025 - 14:13

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.