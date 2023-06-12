T.C. ADANA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

Yayınlanma: 12 Haziran 2023

Kıymet Takdir Raporunun İLAN'nen Tebliği hakkında

ESAS SAYISI: 2021/12 Ort. Gid. Satış

Memurluğumuzca satış işlemleri yürütülen Adana ili, Yüreğir ilçesi, Karşıyaka Mah. 10819 Ada, 54 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından Hasan TAHSİN oğlu 22/03/1965 doğumlu 18844131224 T.C. kimlik no'lu Ender MİREL'in yurt dışı mernis adresine yapılan tebligatın iade döndüğü, yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar adresi bulunamadığından adresi meçhul kalmış, Memurluğumuzca bilirkişi heyeti marifeti ile yapılan Kıymet Takdir Raporunun tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup; tamamı 106,86 m2 olanarsa vasfında ki taşınmazın Mahallinde 12/04/2022 günü yapılan keşif sonucunda bilirkişiler, Ziraat Müh. Ali ESER, Gayrimenkul Değ. Uz.. Müjgan COŞKUNTUNCEL veFen Memuru Ahmet ÇİFTÇİ tarafından yapılan değerlendirilmesindetamamının 450.000,00 TL. değerinde olduğu, bilirkişiler tarafından hisselere göre yapılan paylaştırmada hissedar Ender MİREL'in 249/14248 olan hissesine 7.864,26-TL. İsabet ettiği, işbu ilanın yayım tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Kıymet Takdirine Adana Sulh Hukuk Mahkemelerinde itiraz edilebileceği, taşınmazın belirlenen Muammen Bedel'ine itiraz edilmediği takdirde kesinleştirilerek 450.000,00.-TL.Muammen Bedel üzerinden satış işlemlerine devam olunacağı ilanentebliğ olunur.08/05/2023



