T.C. ADIYAMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 30.10.2024 - 00:00

Sayı: 2022/1497 Esas 03/10/2024 Konu: gaiplik ilanı

HÜSEYİN SÜNGÜ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen REYHANİ SÜNGÜ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/10/2024

GAİP T.C. KİMLİK NO: 12589424702

ADI SOYADI: REYHANİ SÜNGÜ

BABA ADI: HÜSEYİN

ANA ADI: GÜLEY

DOĞUM TARİHİ: 06/03/1982

DOĞUM YERİ: ADIYAMAN

İKAMETGAH ADRESİ:

#ilangovtr Basın No: ILN02111780