T.C. ADIYAMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2022/1497 Esas 03/10/2024 Konu: gaiplik ilanı
HÜSEYİN SÜNGÜ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen REYHANİ SÜNGÜ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/10/2024
GAİP T.C. KİMLİK NO: 12589424702
ADI SOYADI: REYHANİ SÜNGÜ
BABA ADI: HÜSEYİN
ANA ADI: GÜLEY
DOĞUM TARİHİ: 06/03/1982
DOĞUM YERİ: ADIYAMAN
İKAMETGAH ADRESİ:
#ilangovtr Basın No: ILN02111780