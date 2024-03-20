T.C. ADIYAMAN 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20.03.2024 - 00:00

Sayı: E.16647994-2023/63-Ceza Dava Dosyası 13.03.2024

Konu: İlanen Tebligat

Adıyaman 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 20/02/2024 tarihli 2023/63 Esas sayılı 4 nolu ara kararı uyarınca;

Sanık Mehmet Reşit Karakuş hakkında çıkartılan davetiyede belirtilen adresin bulunduğu binanın deprem nedeniyle hasarlı olduğundan tebliğ edilemediği, UYAP sistemi üzerinde yapılan incelemede sanığın mernis adresinin bilinen en son adresi ile aynı olduğu, ancak söz konusu adresin hasarlı olması nedeniyle Tebligat Kanununun 21/2 maddesi uyarınca tebligat çıkarma imkanının bulunmadığı, sanığın yapılan adres araştırmasında tebligata yarar güncel adresinin tespit edilemediği ve Adıyaman İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından hakkında yakalama emri çıkartıldığının tespit edildiği, bu nedenlerle tebligata yarar güncel adresine ulaşılamadığı anlaşılmakla; sanık hakkında T.K'nın 28. v.d. uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Mehmet Reşit Karakuş hakkında "Denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlediğinizin iddia edilmesi nediyle, duruşmaya gelip bu konuda beyanda bulunmanız veya diyeceklerinizi duruşma gününe kadar yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, mazaretsiz olarak duruşmaya gelmediğiniz ve diyeceklerinizi yazılı olarak bildirmediğiniz takdirde önceki savunmalarınızla yetinilerek açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanabileceği ve yokluğunuzda karar verilebileceği tebliğ ve ihtar olunur" 7201 Sayılı T.K'nın 28. v.d. Maddesi gereğince ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık Mehmet Reşit Karakuş'a tebliğ olunmuş sayılarak duruşmaya gelmemesi ve yazılı beyanda bulunmaması halinde açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanabileceği ve yokluğun karar verilebileceği tebliğ olunur. 13/03/2024

SANIK: MEHMET REŞİT KARAKUŞ, Mustafa ve Fatma oğlu, 15/07/1989 Adıyaman doğumlu, Adıyaman, Merkez, Bozhüyük mah/köy nüfusunda kayıtlı.