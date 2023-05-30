T.C. ADIYAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 30 Mayıs 2023

ESAS NO: 2023/104 Esas

KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Adıyaman İli, Merkez İlçesi, İpekli Köyü

MEVKİİ: Şevenk Mevki

PARSEL NO: 505 parsel

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ:

MALİKİN ADI VE SOYADI: Davalılar , Abdurrahman Özbilgin, Ayşe Gülten Bereket, Ayşe Nurten Bereket, Emine Süreyya Sağtekin, Fatma Özbilgin, Fatma Zuhal Kalkan, Fuat Bereket, Hakan Özbilgin, Hasan Özbilgin, İsmet Almacı, Mehmet Özbilgin, Mehmet Mustafa Özbilgin, Mehmet Rağıp Özbilgin, Mehmet Sait Bereket, Mehmet Suat Bereket, Mülkiye Helin Türk, Rozerin Sebramı Türk, Süheyla Özbilgin, Tahsin Özbilgin, Zeynep Özlem Türk, Özbilgin Tarım Hayv.gıda Tem.taş.inş.oto.san.ve Tic.ltd.şti.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu Adıyaman İli, Merkez İlçesi, İpekli köyü, Şevenk Adıyaman Mevkiinde kain 505 parsel sayılı taşınmaza ilişkin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmış olup, dava konusu taşınmazla ilgili tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde davacı kurum aleyhine kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara ilişkin düzeltim davası açılabileceği, tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Adıyaman Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmesi gerektiği, yapılan yargılama sonunda taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitine ve davacı idare adına tesciline karar verileceği ve duruşmanın 06/06/2023 günü saat 10:20'e bırakıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Değiştiren 4650 Sayılı Yasanın 10. Maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur.