T.C. ADIYAMAN GÖLBAŞI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 21.01.2025 - 00:01

T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ada ve parsel numarası yazılı taşınmazlarda kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Kamulaştırma bedelinin tespiti istenilmiştir. Bu taşınmazlardaki hak sahiplerinin tebliğden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırmanın iptali için İdari Yargı'da ya da maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da dava açabilecekleri, bu süre içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen bedelin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Gölbaşı Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davaya ve taşınmazların değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini de tebliğden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği ilanen tebliğ olunur.