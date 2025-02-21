T.C. ADIYAMAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 21.02.2025 - 00:01

T.C. ADIYAMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/214 Esas 16/07/2024

Konu: gaiplik İlanı

Mahkememize Gaipliğe Karar verilmesi talebi ile açılan davanın açık yargılaması sırasında verilen ara kararı uyarınca;

ADIYAMAN ili, MERKEZ ilçesi, DURUKAYNAK mah/köy, 49 Cilt, 136 Aile sıra no, 14 sırada nüfusa kayıtlı, KANBER ve ZEYNEP oğlu/kızı, 01/01/1966 doğumlu MEHMET ÜLGÜL 'ün 1998 yılından beri kaybolduğu, bir daha kendisinden bu güne kadar haber alınamadığı ve eve dönmediğinden gaiplik kararı alınmak istenmekle;

Gaipliği istenen MEHMET ÜLGÜL'ün nerede olduğunu veya ne iş yaptığını bilen kişi veya kişiler ile bizzat kendisinin mahkememize yukarıda esas numarası yazılı dosyasına müracaat etmeleri veya bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur.16/07/2024

GAİP: MEHMET ÜLGÜL - 16801281524 ADIYAMAN ili, MERKEZ ilçesi, DURUKAYNAK mah/köy, 49 Cilt, 136 Aile sıra no, 14 sırada nüfusa kayıtlı, KANBER ve ZEYNEP oğlu/kızı, 01/01/1966 doğumlu,