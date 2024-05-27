T.C. AFYONKARAHİSAR 1. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 27.05.2024 - 00:00

Sayı: 2022/159 Esas

DAVALI: ŞAYED İSMAEIL HUSSAINI

Davacı NAJIBA AHMADI tarafından açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalıya daha önce dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğ edildiğinden, yine duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 139 gereği sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, gelmediğiniz takdirde diğer taraf duruşmaya gelerek yargılamaya devam etmek istediğinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiye tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgenin getirtilebilmesi için gereken açıklamayı yapmanız, bu hususlar verilen süre içinde yerine getirilmediğinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.