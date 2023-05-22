T.C. AFYONKARAHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 22 Mayıs 2023

ESAS NO: 2022/839 Esas

DAVALILAR: 1- NURULLAH AKTAŞ ve diğerleri

Davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce MERNİS'e kayıtlı adresinizin bulunmaması ve dosya arasına alınan yurt dışı giriş çıkış kayıtlarınızdan en son Türkiye'ye giriş yaptığınız görülmekle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 13/06/2023 günü saat: 13:55'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.