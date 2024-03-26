T.C. AFYONKARAHİSAR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2022/1515 Esas Konu: Gaiplik İlanı
NURETTİN DEMİR ile ADEM DEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MURADİYE SAĞLAM'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP T.C. KİMLİK NO: 53938590204
ADI SOYADI: MURADİYE SAĞLAM
BABA ADI: ALİ
ANA ADI: NAZMİYE
DOĞUM TARİHİ: 04/04/1972
#ilangovtr Basın No: ILN02007737