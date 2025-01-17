T.C. AFYONKARAHİSAR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 17.01.2025 - 00:01

T.C. AFYONKARAHİSAR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2024/730 Esas

DAVALI : BÜLENT DİRLİK (TCKN: 16*******32) 27/07/1972 DOĞUMLU,

ADEM VE YÜKSEL OĞLU

Davacı kurum tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma ( Bedel Tespiti ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü: 25/03/2025 günü saat : 11:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.