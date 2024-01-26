T.C. AFYONKARAHİSAR 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 26.01.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2022/626 Esas KARAR NO: 2023/709

Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/11/2023 tarihli ilamı ile 245/1 maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1)-SÜRESİZ, 80 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan İsmet ve Gülay oğlu, 02/09/1979 doğumlu, İstanbul, Fatih, Molla Gürani mah/köy nüfusuna kayıtlı SERKAN KERSÜ tüm aramalara rağmen bulunamamış, karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.