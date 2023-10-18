T.C. AĞRI KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 18 Ekim 2023

ESAS NO: 2020/5 Esas

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı YUSUF UZUN mirasçısı FİNCAN ADIMAN mirasçısı olan HANEFİ ADIMAN vefatı ile mirasçısı Behçet ADIMAN'ın dosyaya eklenerek adına duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmasına karar verilmiş ancak mirasçının adresinin bilinmediği bu nedenle usulüne uygun tebligatın yapılmadığı ve tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilmediğinden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Hanifi ve Yıldız oğlu 25/09/1997 doğumlu mirasçı Behçet ADIMAN'ın, 21/12/2023 günü saat 09:30'te Ağrı Adliyesi Kadastro Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri aksi halde ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra duruşma gününün mirasçı Behçet ADIMAN'a tebliğ edilmiş sayılacağı ve 6100 sayılı HMK'nun 147 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.