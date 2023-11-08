T.C. AĞRI KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/13 Esas
KARAR NO: 2023/40
Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığının davalı Mustafa Yğit aleyhine açılan Kadastro (tespite itiraza ilişkin) davasının yapılan yargılaması sonunda;
1. Davacının davalı Mustafa Yiğit aleyhine, dava konusu Ağrı İli Merkez İlçesi, Kovancık Köyü101 ada 176 parsel yönünden açmış olduğu davasının husumet yokluğu nedeni ile USULDEN REDDİNE,
2. Dava konusu Ağrı İli Merkez İlçesi, Kovancık Köyü101 ada 176 parselin TESPİT GİBİ TAPUYA TESCİLİNE, dair verilen 26/10/2023 tarih, 2023/13 Esas, 2023/40 Karar sayılı hüküm tüm aramalara rağmen kimlik bilgisi tespit edilemeyen davalı Mustafa Yiğit'e kararın adı geçene ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;
Söz konusu kararın ilan tarihinden 15 gün sonra adı geçen davalı Mustafa YİĞİT'e tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içeresinde İstinaf Kanun Yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.