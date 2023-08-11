T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 11 Ağustos 2023

Sayı: 2023/477 Esas 02/08/2023 İLAN METNİ

Davacı, TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı, HASAN GÜNER arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi) davası nedeniyle;

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların Trabzon BüyükşehirBelediyesi, TrabzonİçmesuyuveKanalizasyon İdaresiYönetimkurulu'nun 01/02/2023tarih ve 18 sayılı kararı ile kamulaştırma işlemi yapılacaktır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Tiski Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerindentaşınmazların davacı TİSKİ adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıfbank Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.

ESAS NO: 2023/477-479 DURUŞMA GÜNÜ: 18/10/2023saat: 14:20- 14:25



MAHKÖY ADA PARSEL Kamulaştırılacak Alanı M2 DAVALI Trabzon İli, Düzköyİlçesi,GülcanaMahallesi, 2023/477 101 ada 248 parsel Toplam :845,40 m2 19,81 m2 HASAN GÜNER Trabzon İli, Düzköyİlçesi,GülcanaMahallesi, 2023/479 101 ada 256parsel Toplam :759,31 m2 20,23 m2 ABDULVAHAP GÜNER

Adres: AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Uğur SÖYLEMEZ Zabıt Katibi

