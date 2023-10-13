T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13 Ekim 2023

29/09/2023 Dosya esas numaraları:

2023/577-2023/579-2023/585-2023/587-2023/589-2023/593

2023/595-2023/597-2023/599-2023/603-2023/605-2023/601-2023/600-2023/592

2023/591-2023/590-2023/581 ve 2023/580

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile; aşağıda yazılı bulunan dosyalarda bulunan davalılar arasındamahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların;

Mahkememizin 2023/577-2023/579-2023/585-2023/587-2023/589-2023/593

2023/595-2023/597-2023/599-2023/603-2023/605-2023/601-2023/600-2023/592

2023/591-2023/590-2023/581 ve 2023/580 Esas sayılı dosyalarında; Bakanlık Makamının 19/04/2016 tarih 2016/47 Sayılı kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.

2023/605 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 10:20

2023/597 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 09:40

2023/579 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 10:15

2023/595 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 10:10

2023/585 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 10:00

2023/587 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 10:05

2023/577 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 09:55

2023/593 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 09:50

2023/599 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 10:35

2023/603 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 10:30

2023/589 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 10:25

2023/581 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 04/12/2023 Duruşma saati: 10:00

2023/590 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 04/12/2023 Duruşma saati: 10:20

2023/591 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 04/12/2023 Duruşma saati: 10:15

2023/592 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 04/12/2023 Duruşma saati: 10:10

2023/600 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 04/12/2023 Duruşma saati: 10:25

2023/601 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 04/12/2023 Duruşma saati: 10:30

2023/580 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 04/12/2023 Duruşma saati: 10:05

Ada Parsel

Ada Parsel no

Kamulaştırılan alan

TaşınmazınMalikleri ve EsasNumarası

Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Işıklar/Orta Mahalle

397 ada 10 parsel

Tamamı olan 31,34 m²'lik kısmı

Ayşe Bayram mirasçıları(2023/597)

Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Işıklar/Orta Mahalle

385 ada 10 parsel

385 ada 11 parsel

243,87 m² büyüklüğündeki 385 ada 10 parselin 19,08 m²'lik kısmı

251,65 m² büyüklüğündeki 385 ada 11 parselin 21,36 m²'lik kısmı

Ali İhsan Öztürk

(2023/605)

Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Işıklar/Orta Mahalle

381 ada 75 parsel

386,55 m²'lik taşınmazın 141,83 m²'lik kısmı

Cemil Aydın

Ali Aydın

İslam Aydın

Köksal Aydın

Şenol Aydın

(2023/579)

Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Işıklar/Orta Mahalle

384 ada 10 parsel

181,17 m² büyüklüğündeki taşınmazın 23,01 m²'lik kısmı

Neriman Maraba

(2023/603)

Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Işıklar/Orta Mahalle

398 ada 10 parsel

243,89 m²lik alanlı parselin tamamının

Orhan Bayram

(2023/599)

Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Işıklar/Orta Mahalle

385 ada 9 parsel

238,59 m² büyüklüğündeki taşınmazın 23,17 m²'lik kısmı

Hasan Tayyip Öztürk

(2023/593)

Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Işıklar/Orta Mahalle

381 ada 82 parsel

560,52 m²lik taşınmazın 214,26 m²'lik kısmı

Murat Bayram

(2023/577)

Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Işıklar/Orta Mahalle

397 ada 6 parsel

82,06 m²'lik taşınmazın tamamı

Mehmet Aydın mirasçıları

(2023/587)

Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Işıklar/Orta Mahalle

397 ada 5 parsel

96,16 m² büyüklüğündeki taşınmazın tamamı

Ali Aydin

Cemil Aydin

Köksal Aydin

Şenol Aydin

Tuncay Aydin

(2023/585)

Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Işıklar/Orta Mahalle

397 ada 7 parsel

93,83 m²'lik taşınmazın tamamının

Abdullah Okumuş

Emine Aktaş

Fatime Şentürk

Nuri Okumuş

Kemal Aktaş

(2023/595)

Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Işıklar/Orta Mahalle

385 ada 31 parsel

496,77 m²'lik taşınmazın 156,07 m²'lik kısmı

Halil İbrahim Aktaş

Havva Aktaş

Muhammet Bayram

Murat Aktaş

Sakine Öztürk

(203/589)

Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Işıklar/Orta Mahalle

397 ada 11 parsel

71,27 m²'lik taşınmazın tamamı

Salih Bayram mirasçıları

(2023/601)

Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Işıklar/Orta Mahalle

385 ada 12 parsel

287,82 m²'lik taşınmazın 57,33 m²'lik kısmı

Turan Aydın

(2023/600)

Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Işıklar/Orta Mahalle

397 ada 1 parsel

138,53 m²'lik taşınmazın tamamı

Yüksel Bayram

(2023/592)

Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Işıklar/Orta Mahalle

398 ada 7 parsel

196,38 m²'lik taşınmazın tamamı

Ayşe Öztürk

Emine Bayram

Erkan Öztürk

Fatma Dağlar

Hava Türkakın

Lütfiye Öztürk

Suat Öztürk

(2023/591)

Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Işıklar/Orta Mahalle

385 ada 32 parsel

862,34 m²'lik taşınmazın 51,99 m²'lik kısmı

Ali İhsan Öztürk

Mustafa Öztürk

Süleyman Öztürk

Şendoğan Öztürk

(2023/590)

Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Işıklar/Orta Mahalle

385 ada 8 parsel

301 m²'lik taşınmazın 47,66 m²'lik kısmı

Nuriye Aktaş

(2023/581)

Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Işıklar/Orta Mahalle

381 ada 74 parsel

391,51 m²'lik taşınmazın 103,52 m²'lik kısmı

Ali Aydın

Cemil Aydın

İslam Aydın

Köksal Aydın

Hasan Aydın

(2023/580)

#ilangovtr Basın No: ILN01907617