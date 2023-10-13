T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13 Ekim 2023

29/09/2023 Dosya esas numaraları:

2023/577-2023/579-2023/585-2023/587-2023/589-2023/593

2023/595-2023/597-2023/599-2023/603-2023/605-2023/601-2023/600-2023/592

2023/591-2023/590-2023/581 ve 2023/580

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile; aşağıda yazılı bulunan dosyalarda bulunan davalılar arasındamahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların;

Mahkememizin 2023/577-2023/579-2023/585-2023/587-2023/589-2023/593

2023/595-2023/597-2023/599-2023/603-2023/605-2023/601-2023/600-2023/592

2023/591-2023/590-2023/581 ve 2023/580 Esas sayılı dosyalarında; Bakanlık Makamının 19/04/2016 tarih 2016/47 Sayılı kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.

2023/605 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 10:20

2023/597 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 09:40

2023/579 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 10:15

2023/595 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 10:10

2023/585 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 10:00

2023/587 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 10:05

2023/577 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 09:55

2023/593 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 09:50

2023/599 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 10:35

2023/603 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 10:30

2023/589 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 10:25

2023/581 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 04/12/2023 Duruşma saati: 10:00

2023/590 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 04/12/2023 Duruşma saati: 10:20

2023/591 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 04/12/2023 Duruşma saati: 10:15

2023/592 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 04/12/2023 Duruşma saati: 10:10

2023/600 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 04/12/2023 Duruşma saati: 10:25

2023/601 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 04/12/2023 Duruşma saati: 10:30

2023/580 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi: 04/12/2023 Duruşma saati: 10:05