T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
29/09/2023 Dosya esas numaraları:
2023/577-2023/579-2023/585-2023/587-2023/589-2023/593
2023/595-2023/597-2023/599-2023/603-2023/605-2023/601-2023/600-2023/592
2023/591-2023/590-2023/581 ve 2023/580
Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile; aşağıda yazılı bulunan dosyalarda bulunan davalılar arasındamahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların;
Mahkememizin 2023/577-2023/579-2023/585-2023/587-2023/589-2023/593
2023/595-2023/597-2023/599-2023/603-2023/605-2023/601-2023/600-2023/592
2023/591-2023/590-2023/581 ve 2023/580 Esas sayılı dosyalarında; Bakanlık Makamının 19/04/2016 tarih 2016/47 Sayılı kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,
İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.
2023/605 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 10:20
2023/597 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 09:40
2023/579 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 10:15
2023/595 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 10:10
2023/585 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 10:00
2023/587 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 10:05
2023/577 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 09:55
2023/593 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 09:50
2023/599 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 10:35
2023/603 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 10:30
2023/589 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi: 06/12/2023 Duruşma saati: 10:25
2023/581 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi: 04/12/2023 Duruşma saati: 10:00
2023/590 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi: 04/12/2023 Duruşma saati: 10:20
2023/591 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi: 04/12/2023 Duruşma saati: 10:15
2023/592 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi: 04/12/2023 Duruşma saati: 10:10
2023/600 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi: 04/12/2023 Duruşma saati: 10:25
2023/601 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi: 04/12/2023 Duruşma saati: 10:30
2023/580 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi: 04/12/2023 Duruşma saati: 10:05
Ada Parsel
Ada Parsel no
Kamulaştırılan alan
TaşınmazınMalikleri ve EsasNumarası
Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Işıklar/Orta Mahalle
397 ada 10 parsel
Tamamı olan 31,34 m²'lik kısmı
Ayşe Bayram mirasçıları(2023/597)
Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Işıklar/Orta Mahalle
385 ada 10 parsel
385 ada 11 parsel
243,87 m² büyüklüğündeki 385 ada 10 parselin 19,08 m²'lik kısmı
251,65 m² büyüklüğündeki 385 ada 11 parselin 21,36 m²'lik kısmı
Ali İhsan Öztürk
(2023/605)
Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Işıklar/Orta Mahalle
381 ada 75 parsel
386,55 m²'lik taşınmazın 141,83 m²'lik kısmı
Cemil Aydın
Ali Aydın
İslam Aydın
Köksal Aydın
Şenol Aydın
(2023/579)
Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Işıklar/Orta Mahalle
384 ada 10 parsel
181,17 m² büyüklüğündeki taşınmazın 23,01 m²'lik kısmı
Neriman Maraba
(2023/603)
Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Işıklar/Orta Mahalle
398 ada 10 parsel
243,89 m²lik alanlı parselin tamamının
Orhan Bayram
(2023/599)
Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Işıklar/Orta Mahalle
385 ada 9 parsel
238,59 m² büyüklüğündeki taşınmazın 23,17 m²'lik kısmı
Hasan Tayyip Öztürk
(2023/593)
Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Işıklar/Orta Mahalle
381 ada 82 parsel
560,52 m²lik taşınmazın 214,26 m²'lik kısmı
Murat Bayram
(2023/577)
Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Işıklar/Orta Mahalle
397 ada 6 parsel
82,06 m²'lik taşınmazın tamamı
Mehmet Aydın mirasçıları
(2023/587)
Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Işıklar/Orta Mahalle
397 ada 5 parsel
96,16 m² büyüklüğündeki taşınmazın tamamı
Ali Aydin
Cemil Aydin
Köksal Aydin
Şenol Aydin
Tuncay Aydin
(2023/585)
Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Işıklar/Orta Mahalle
397 ada 7 parsel
93,83 m²'lik taşınmazın tamamının
Abdullah Okumuş
Emine Aktaş
Fatime Şentürk
Nuri Okumuş
Kemal Aktaş
(2023/595)
Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Işıklar/Orta Mahalle
385 ada 31 parsel
496,77 m²'lik taşınmazın 156,07 m²'lik kısmı
Halil İbrahim Aktaş
Havva Aktaş
Muhammet Bayram
Murat Aktaş
Sakine Öztürk
(203/589)
Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Işıklar/Orta Mahalle
397 ada 11 parsel
71,27 m²'lik taşınmazın tamamı
Salih Bayram mirasçıları
(2023/601)
Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Işıklar/Orta Mahalle
385 ada 12 parsel
287,82 m²'lik taşınmazın 57,33 m²'lik kısmı
Turan Aydın
(2023/600)
Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Işıklar/Orta Mahalle
397 ada 1 parsel
138,53 m²'lik taşınmazın tamamı
Yüksel Bayram
(2023/592)
Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Işıklar/Orta Mahalle
398 ada 7 parsel
196,38 m²'lik taşınmazın tamamı
Ayşe Öztürk
Emine Bayram
Erkan Öztürk
Fatma Dağlar
Hava Türkakın
Lütfiye Öztürk
Suat Öztürk
(2023/591)
Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Işıklar/Orta Mahalle
385 ada 32 parsel
862,34 m²'lik taşınmazın 51,99 m²'lik kısmı
Ali İhsan Öztürk
Mustafa Öztürk
Süleyman Öztürk
Şendoğan Öztürk
(2023/590)
Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Işıklar/Orta Mahalle
385 ada 8 parsel
301 m²'lik taşınmazın 47,66 m²'lik kısmı
Nuriye Aktaş
(2023/581)
Trabzon İli
Akçaabat İlçesi
Işıklar/Orta Mahalle
381 ada 74 parsel
391,51 m²'lik taşınmazın 103,52 m²'lik kısmı
Ali Aydın
Cemil Aydın
İslam Aydın
Köksal Aydın
Hasan Aydın
(2023/580)