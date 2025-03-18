Yayınlanma: 18.03.2025 - 00:01

T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/97 Esas 11.03.2025

Davacı, KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı, SÜLEYMAN BİRİNCİ, ALİ BİRİNCİ, ESENGÜL DERTLİ, FATİME BİRİNCİ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazın Bakanlık Makamının 19/04/2016 tarih 2016/47 Sayılı Kararı ile kamulaştırma işlemi yapılacaktır.İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazlar hazine adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıfbank Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur. 2025/97 Esas sayılı dosyası/ Duruşma tarihi :26/03/2025 Duruşma saati: 11:40