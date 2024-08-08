T.C. AKÇADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 08.08.2024 - 00:00

Sayı: 2024/78 Esas

Malatya ili Akçadağilçesi Keller Mahallesi 145 Ada 3 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin;

Kamulaştırmayı yapan davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/78 Esas sayısında dava açılmış olup davanın davanın ilk duruşmasının 12/11/2024 günü saat: 09:55' de yapılacağı hususu;

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.