T.C. AKHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketitarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ilemalikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmazlar hakkında kamu yararı olmak üzereTürkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup: Kamulaştırmayı yapan İdarenin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olduğu, Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Açılacak iş bu davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi merkezi olan Ankaraadresi olduğu; Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası T.A.O Akhisar Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmenizin gerektiği kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur.15/01/2024
|
Dosya No:
|
Davalılar
|
Taşınmaz Bilgisi
|
2023/220
|
NİLGÜN ÖZBAŞ
|
Manisa ili Gölmarmara ilçesi Kayapınar mahallesi 324 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 863.17m2'lik kısmı
|
2023/223
|
MEHMET SEVİM KARAMAN
HİMMET KARAMAN
AYŞE AK
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Selendi mahallesi 0 ada 2887 parsel sayılı taşınmazın 9.52 m2 mülkiye ve 1.236,21
|
2023/224
|
AYŞE ÖNKAL
MEHMET TOMAÇ
AHMET TOMAÇ
AYŞE YAĞIZ
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Selendi mahallesi 0 ada 1283 parsel sayılı taşınmazın 9.52 m2 ve 772,00 m2'lik kısmı
|
2023/225
|
ALİ KUYUCU
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Selendi mahallesi0 ada 1287 parsel sayılı taşınmazın 517,98 m2'lik kısmı
|
2023/226
|
ERKAN ORGAN
AHMET ORGAN
SERKAN SIVASLI
HÜSEYİN BEZİRGAN
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Selendi mahallesi 0 ada 1291 parsel sayılı taşınmazın 522,00 m2'lik kısmı
|
2023/227
|
BEDİHA AYDIN
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Selendi mahallesi 0 ada 3531 parsel sayılı taşınmazın 1.68 M2'lik kısmı
|
2023/228
|
NURTEN ÜZKAT
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Selendi mahallesi 0 ada 1339 parsel sayılı taşınmazın 2.021,34 m2'lik kısmı
|
2023/234
|
MALIK ÖÇAL
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Kapaklı mahallesi 1568 parsel sayılı taşınmazın 0 mülkiyet 609,41 m2 daimi irtifak
|
2023/235
|
HÜLYA YURDAGÜL
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Kapaklı mahallesi 1760 parsel sayılı taşınmazın 0 m 245,49 m2'lik kısmı
|
2023/236
|
SAFURE ÖZKAN
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Kapaklı mahallesi 0 ada 1250 parsel 21,86 m2 mülkiyet 210,7 M2 irtifak hakkı
|
2023/237
|
MEHMET NECDET YILDIRIM
MACIDE YILDIRIM
EMEL YILDIRIM
MURAT SELÇUK YILDIRIM
HÜSEYIN ARDA KARADENIZ
RABIA UYAR
ASUMAN BURI
GÜLFEM KARADENIZ
SERAP VAN MUYLDER
SEVTAP TOSUN
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Kapaklı mahallesi 0 ada 1243 parsel 23,27m2 mülkiyet 517,47 M2 irtifak hakkı
|
2023/240
|
VESILE TÜRKÇÜ
SEVINÇ KOÇ
ŞAHSINE ŞAR
ENGIN YILMAZ
SEZGIN YILMAZ
ŞAZIMENT AY
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Kapaklı mahallesi 0 ada 1007 parsel 0,2 m2 mülkiyet 1633,54 M2 irtifak hakkı
|
2023/241
|
ORUÇ TEVFIK KAPAKLILI
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Kapaklı mahallesi 0 ada 1083 parsel 0,m2 mülkiyet 1576,33 M2 irtifak hakkı
|
2023/242
|
RAZIYE YILMAZ
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Beyoba mahallesi 0 ada 1276 parsel 56,04 m2 mülkiyet 893,03M2 irtifak hakkı
|
2023/244
|
ZEHRIYE PERIŞAN
SEHER GÜR
ASUMAN ÖZBEK
YELIZ TEKINEL
NEVIN GÜR
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Beyoba mahallesi 0 ada 869 parsel 0 mülkiyet 326,62 M2 irtifak hakkı
|
2023/245
|
TAMER GIRIŞKEN
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Beyoba mahallesi 0 ada 1229 parsel 0 m2 mülkiyet 123,18 M2 irtifak hakkı
|
2023/246
|
PAKIZE EKIN
ŞEBNEM EKIN
HATICE NILAY EKIN
KADRI EKIN
FUNDA EKIN
VOLKAN EKIN
KAMIL ORAL EKIN
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Beyoba mahallesi 0 ada 2030 parsel 0 m2 mülkiyet 3,64 M2 irtifak hakkı
|
2023/247
|
SADULLAH EREN
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Beyoba mahallesi 0 ada 2874 parsel 21,86 m2 mülkiyet 341,63 M2 irtifak hakkı
|
2023/248
|
İBRAHIM UYSAL
ŞENAY AKYOL
MURZALI UYSAL
BAHRIYE UYSAL
HÜSEYIN GÜNERI UYSAL
FATMA UYSAL
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Beyoba mahallesi 0 ada 2878 parsel 0 m2 mülkiyet 409,74 M2 irtifak hakkı
|
2023/250
|
TAMER GIRIŞKEN
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Beyoba mahallesi 0 ada 113 parsel 62,09 m2 mülkiyet 677,27 M2 irtifak hakkı
|
2023/251
|
TAMER GIRIŞKEN
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Beyoba mahallesi 0 ada 112 parsel 0 m2 mülkiyet 1929,01 M2 irtifak hakkı
|
2023/252
|
GÜLNIHAL YILMAZ
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Beyoba mahallesi 0 ada 2828 parsel 40,02 m2 mülkiyet 484,29 M2 irtifak hakkı
|
2023/253
|
İBRAHIM KAYA
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 867 parsel 0 m2 mülkiyet 750,79 M2 irtifak hakkı
|
2023/254
|
HAVVA KARACA
RESUL ÇETINKAYA
MEHMET ÇETINKAYA
İDRIS ÇETINKAYA
ŞABAN ÇETINKAYA
SÜREYYA SEÇKIN
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 1769 parsel 5,76 m2 mülkiyet 1.097,10 M2 irtifak hakkı
|
2023/257
|
MUHITTIN UÇAK
FATMA ALTAŞ
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 130 parsel 0 m2 mülkiyet 242,17 M2 irtifak hakkı
|
2023/258
|
NEFISE AŞKIN
HAVVA KALEM
İBRAHIM SEYMAN
AHMET SEYMAN
İBRAHIM SEYMAN
HACER TAVAS
SELDA TUNÇEL
GÜNAY ALTINAY
HATICE UÇAK
ALI ÇAKIR
GÜLSEN AKKAYA
KEZBAN AKKOÇ
HAFISE GAVAZ
MEHMET ÇAKIR
SÜLEYMAN GÜLCANAN
SEFAI AVŞAR
MIRAÇ GÜLCANAN
HALIME GÜLNUR ÖZEL
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 126 parsel 0 m2 mülkiyet 227,77 M2 irtifak hakkı
|
2023/259
|
ŞABAN ÇETINKAYA
SÜREYYA SEÇKIN
MEHMET ÇETINKAYA
RESUL ÇETINKAYA
İDRIS ÇETINKAYA
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 120 parsel 5,76 m2 mülkiyet 572,30 M2 irtifak hakkı
|
2023/260
|
MEHMET FAHRETTIN TURAN
|
Manisa ili Akhisar ilçesiYeniceköy mahallesi 0 ada 147 parsel 0 m2 mülkiyet 1.440,57 M2 irtifak hakkı
|
2023/261
|
TUĞÇE GÜRLÜOĞLU
TUĞBA BAŞAKCI
SAIME USLU
MAHMUT TUNÇAY KALEM
RIZA KALEM
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 96 parsel 6,25 m2 mülkiyet 411,26 M2 irtifak hakkı
|
2023/262
|
RIZA KALEM
TUĞBA BAŞAKCI
SAIME USLU
MAHMUT TUNÇAY KALEM
TUĞÇE GÜRLÜOĞLU
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 84 parsel 0 m2 mülkiyet 602,99 M2 irtifak hakkı
|
2023/263
|
HÜSAMETTIN AYSU
YUSUF AKKAYA
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 31 parsel 5,29 m2 mülkiyet 998,61 M2 irtifak hakkı
|
2023/264
|
İBRAHIM SEYMAN
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 9 parsel 7,65m2 mülkiyet 1.039,32 M2 irtifak hakkı
|
2023/265
|
BETÜL ALP
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Karaköy mahallesi 0 ada 595 parsel 7,29 m2 mülkiyet 362,41 M2 irtifak hakkı
|
2023/266
|
YAŞIYE TOSUN
AYŞE KOCABIYIK
AYŞE ÖZKAN
AZIME GÜLER
ELIF DOĞAN
EMINE ÇAY
GÜLSÜM KAYA
HALIL KAYA
HASAN TOSUN
HATICE KARAMUZ
HÜDA KAYA
HÜLYA ÇOBANOĞLU
İBRAHIM YAVAŞ
İSMAILHAKKI TOSUN
KADRIYE ÇOBANOĞLU
MEHMET TOSUN
MÜTAHIRE AKSOY
NESLIHAN YAVAŞ
NURI AKSOY
RABIA ÇOBAN
RAMI AKSOY
SAFURE EROL
SEBEHAT EROL
SELMA ÇOBANOĞLU
SÜLEYMAN AKSOY
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Karaköy mahallesi 0 ada 256 parsel 6,25 m2 mülkiyet 244,93M2 irtifak hakkı
|
2023/267
|
AYŞE ALP
HATICE DAĞDEVIREN
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Karaköy mahallesi 0 ada 262 parsel 6,25 m2 mülkiyet 2,685.63 M2 irtifak hakkı
|
2023/268
|
OSMAN ÜNAL
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Karaköy mahallesi 0 ada 318 parsel 0 m2 mülkiyet 37,05 M2 irtifak hakkı
|
2023/269
|
ZEKERIYA YÜKSEL
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Musaca mahallesi 0 ada 343 parsel 0 m2 mülkiyet 787,26 M2 irtifak hakkı
|
2023/270
|
İFTADIYE AKYOL
GÜRCAN ALTINÖZ
HALIL İBRAHIM YURTTAŞ
MÜNIRE BIREKOL
RAFET YURTTAŞ
YAKUP AŞKIN
FATMA TUNÇ
ZEYNEL AŞKIN
ZIYNET KALEM
DUDU AKYOL
SATILMIŞ AŞKIN
MELIHA SEYMAN
HATICE ERCAN
ALI ERCAN
AYŞE KARABODUR
FATMA AKKAYA
AYŞE AŞKIN
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 141 parsel 5,76 m2 mülkiyet 913,18 M2 irtifak hakkı
|
2023/271
|
İBRAHIM ÇAKIR
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 211 parsel 0 m2 mülkiyet 339,07 M2 irtifak hakkı
|
2023/272
|
HALIL YURTTAŞ
MUHSIN YURTTAŞ
NAZIFE AKKAYA
ALI ZIYA ABALI
MEHMET ABALI
SEVIM ALTAY
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 230 parsel 0 m2 mülkiyet 171,38 M2 irtifak hakkı
|
2023/273
|
İBRAHIM SEYMAN
KEZBAN AKKOÇ
KANI UÇAK
ALI ÇAKIR
MEHMET ÇAKIR
GÜLSEN AKKAYA
SÜLEYMAN GÜLCANAN
SEFAI AVŞAR
MIRAÇ GÜLCANAN
HALIME GÜLNUR ÖZER
HAVVA KALEM
SEYDA GÜL
ZEYNEP GÜLCANAN
FATMA ERENBAŞ
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 267 parsel 0 m2 mülkiyet 171,52 M2 irtifak hakkı
|
2023/274
|
MIHRIBAN ÇAĞLAR
MUSTAFA ALI ÇAĞLAR
HASAN HÜSEYIN ÇAĞLAR
RECEP ÇAĞLAR
MEHMET ÇAĞLAR
BILAL ÇAĞLAR
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 305 parsel 0 m2 mülkiyet 154,94 M2 irtifak hakkı
|
2023/275
|
Fatma Akman
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 344 parsel 5,76 m2 mülkiyet 354,26 M2 irtifak hakkı
|
2023/276
|
FATMA YURTTAŞ
HARUN FILIZ
LÜTFIYE ADANA
ALI YURTTAŞ
MUSTAFA YURTTAŞ
YAŞARIYE ÇAKIR
HATICE FIDAN
MUSINE YILMAZ
MUSTAFA ÇAKIR
GÜLSÜM FIDAN
HILCAZIYE YARDIM
KAMIL UYSUN
MEHMET UYSUN
SARIYE ÇETINKAYA
SALIH BURHAN
FATMA BURHAN
EMINE SARIKAYA
EMIN BURHAN
ABDULLAH BURHAN
ZEKIYE SEYRIK
HATICE AKKAŞ
ERDINÇ YURTTAŞ
EMEL DEMIR
HAMDIYE YURTTAŞ
AYŞE KORKMAZ
EMINE YAZBAHAR
HAMDI YURTTAŞ
BAHAR YURTTAŞ
ZEYNEP ERSOY
LEYLIFER CANDAR
ESIN GÖÇLÜ
ERSEN GÖÇLÜ
ERCAN YURTTAŞ
MUHTEREM ÖZCAN
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 358 parsel 0 m2 mülkiyet 170,88 M2 irtifak hakkı
|
2023/277
|
FATMA AKMAN
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi0 ada 378 parsel 0 m2 mülkiyet 164,28 M2 irtifak hakkı
|
2023/278
|
MÜCELLA AKSOY
MÜCAHIT KALEM
AYŞE MERMER
ATAULLAH İNAL
NIL YILMAZ
MUSTAFA YEL
ZEHRA ÖZCAN
RIZA KALEM
NIHAT KALEM
AHMET KALEM
TAYFUN KALEM
RUMI KALEM
AYŞE KAYMAZ
VECIHE KARABENLI
KEZBAN ERYOLU
İBRAHIM ORUÇ
ŞERIF SUBAŞI
KIYMET BOZKURT
ERCAN SUBAŞI
HAMIYE SUBAŞI
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 435 parsel 0 m2 mülkiyet 586,50 M2 irtifak hakkı
|
2023/279
|
VEYSEL GÖKÇAY
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 452 parsel 6,76 m2 mülkiyet 1.544,50 M2 irtifak hakkı
|
2023/280
|
METIN GÜL
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 1057 parsel 0 m2 mülkiyet 495,87 M2 irtifak hakkı
|
2023/281
|
METIN GÜL
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 1061parsel 0 m2 mülkiyet 423,55 M2 irtifak hakkı
|
2023/282
|
Fatma Akman
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Yeniceköy mahallesi 0 ada 1083 parsel 5,76 m2 mülkiyet 576,40 M2 irtifak hakkı
|
2023/283
|
DUDU DENIZER
ZEHRA CEYHAN
GÜLSÜM CEYHAN
HABIBE BAYHAN
HATICE KAYA
HÜLYA KAYA
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Doğankaya mahallesi 0 ada 868 parsel 0 m2 mülkiyet 355,37 M2 irtifak hakkı
|
2023/284
|
NAILE ADIGÜZEL
ZEHRA KORKMAZ
GÜLSÜM ÜNLÜ
KAZIM ÜNLÜ
FATIH ÜNLÜ
FATMA CAN
METIN YILMAZ
AZIME BINAY
HANIFE İNKE
ERDOĞAN DEMIREL
AYŞE COŞKUN
MUHAMMED DEMIREL
ÜMMÜ DEMIREL
MEHMET DEMIREL
KEZBAN ARAS
FATMA ÖZTÜRK
|
Manisa ili Akhisar ilçesi Doğankaya mahallesi 0 ada 259 parsel 5,29 m2 mülkiyet 916,87 M2 irtifak hakkı