T.C. AKHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 07.05.2024 - 00:00

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketitarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ilemalikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmazlar hakkında kamu yararı olmak üzereTürkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup: Kamulaştırmayı yapan İdarenin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olduğu, Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Açılacak iş bu davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi merkezi olan Ankaraadresi olduğu; Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası T.A.O Akhisar Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmenizin gerektiği kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur.15/01/2024