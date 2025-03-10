T.C. AKHİSAR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 10.03.2025 - 00:01

T.C. AKHİSAR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2022/69 Tereke 12.02.2025

Konu: İlan

T.C. AKHİSAR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN KALDIRILMASI İLANI

DOSYA NO: 2022/69 TEREKE

41788740818 TC. kimlik nolu MEHMET AKGÜN hakkında Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/08/2022 Tarih ve 2022/2145 Esas 2022/2202 karar sayılı terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine dair kararının, Yine aynı mahkemenin11/02/2025 Tarih ve 2022/69Esas 2025/2 karar sayılı kararı ile KAPATILMASINA karar verilmiş bulunduğu tebliğ ve ilan olunur. (İİK.m. 166;181,182,254)