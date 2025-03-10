T.C. AKHİSAR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. AKHİSAR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2022/69 Tereke 12.02.2025
Konu: İlan
T.C. AKHİSAR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN KALDIRILMASI İLANI
DOSYA NO: 2022/69 TEREKE
41788740818 TC. kimlik nolu MEHMET AKGÜN hakkında Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/08/2022 Tarih ve 2022/2145 Esas 2022/2202 karar sayılı terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine dair kararının, Yine aynı mahkemenin11/02/2025 Tarih ve 2022/69Esas 2025/2 karar sayılı kararı ile KAPATILMASINA karar verilmiş bulunduğu tebliğ ve ilan olunur. (İİK.m. 166;181,182,254)
#ilangovtr Basın No: ILN02186730