T.C. AKHİSAR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 10.03.2025 - 00:01

T.C. AKHİSAR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/47 Tereke 12.02.2025

Konu: İlan metni

AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU'NDAN

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN KALDIRILMASI İLANI

DOSYA NO: 2023/47TEREKE

42661711772 TC. kimlik nolu Hüseyin Güleç hakkında Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesinin 04/07/2023 Tarih ve 2023/1932 Esas 2023/2035 Karar sayılı terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine dair kararının, Yine aynı mahkemenin 11/02/2025 Tarih ve 2023/47 Esas 2025/3 karar sayılı kararı ile KALDIRILMASINA karar verilmiş bulunduğu tebliğ ve ilan olunur.(İİK.m. 166;181,182,254)