T.C. AKHİSAR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. AKHİSAR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2023/47 Tereke 12.02.2025
Konu: İlan metni
AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU'NDAN
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN KALDIRILMASI İLANI
DOSYA NO: 2023/47TEREKE
42661711772 TC. kimlik nolu Hüseyin Güleç hakkında Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesinin 04/07/2023 Tarih ve 2023/1932 Esas 2023/2035 Karar sayılı terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine dair kararının, Yine aynı mahkemenin 11/02/2025 Tarih ve 2023/47 Esas 2025/3 karar sayılı kararı ile KALDIRILMASINA karar verilmiş bulunduğu tebliğ ve ilan olunur.(İİK.m. 166;181,182,254)
#ilangovtr Basın No: ILN02186745