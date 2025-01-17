T.C. AKHİSAR 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 17.01.2025 - 00:01

T.C. AKHİSAR 5.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/409

KARAR NO : 2024/101

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 26/11/2024 tarihli ilamı ile Her ne kadar sanıklar hakkında mahkememize TCK'nın 157/1 ve 53 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları için kamu davası açılmış ise de, incelenen tüm dosya kapsamından, sanıkların üzerine atılı eylemin "TCK'nın 158/1-L Maddesi gereğince"kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta yada kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkisi olduğunu söylemesi sureti ile dolandırıcılık" suçunu oluşturabileceği, bu eylemi yargılama görevinin de 5235 sayılı Kanun’un 10. maddesinde gereğince Ağır Ceza Mahkemesine ait olacağı, Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri hakkındaki kanunun 11 ve 12. maddesi ile CMK'nın 3 ve 5. Maddeleri uyarınca delillerin takdiri ile değerlendirilmesinin üst dereceli mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu anlaşıldığından, yine birden fazla suçun aynı anda işlenmesi halinde CMK 8/1. madde gereği eylemler arasında bağlantı olduğu ve CMK 9. Maddesi gereğince yüksek görevli mahkemede bakılabileceği belirtilmekle, söz konusu suçlara ilişkin yargılama yapma yetkisinin Ağır Ceza Mahkemesinin görevli olduğu kanısına varıldığından,mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, görevli mahkemesinin AKHİSAR AĞIR CEZA MAHKEMESİ olduğuna,

- Sanıkların ;

- 5237 sayılı TCK'nın 158/1-L ve 53. maddeleri gereğince; "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta yada kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkisi olduğunu söylemesi sureti ile dolandırıcılık" suçundan yargılaması yapılmak üzere dosyanın yetkili ve görevli AKHİSAR AĞIR CEZA MAHKEMESİNE gönderilmesine karar verilmiş, Tachmyrat ve Oguljeren oğlu 16/03/1987 Türkmenistan doğumlu, sanık ROVSHEN BEKMYRADOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, GÖREVSİZLİK kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YEREL İLÇE GAZETESİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.01.2025