T.C. AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 25.12.2024 - 00:01

T.C. AKHİSAR1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2023/1891 Esas 27/11/2024

Konu : İlanen Tebligat

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;

Davacı Esma Çalışkan vekili tarafından dava konusu Manisa ili Akhisar ilçesi Süleymanlı Mahallesi 153 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup,

Davalılardan Urhan Şafak'a yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyip tebligat yapılamadığından,

Davalı Urhan Şafak'ın duruşma günü olan 15.04.2025 günü saat 10:05'de duruşmaya katılması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.