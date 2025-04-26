Yayınlanma: 26.04.2025 - 00:01

T.C. AKKUŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2021/111 Esas

Davacı Güleser Güneş ile davalı Akkuş Mal Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan tapu iptali ve tescil (zilyetliğe dayalı) davasında dava konusu taşınmazın TMK'nin 713/4-5 maddesi gereğince yerel gazetede ilan edilmesine karar verilmekle;

Ordu ili Akkuş ilçesi Ceyhanlı Mah. Koyun Eğreği mevkii 224 ada 2 parsel, 222 ada 1, 2 parsel, 221 ada 1, 3, 4 parsel sayılı taşınmazlar arasından geçen, keşif sırasında zeminde tarafların ve mahalli bilirkişilerin yer göstermeleri ve görüşleri doğrultusunda tanzim olunan31/12/2024 tarihli Fen Bilirkişi ek raporunda A ve B harfleri ile gösterilen toplam genişliği 1.445,32 m2 olan taşınmazın TMK 713/1 maddesi gereğince davacı adına tescili talep edildiğinden, taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Akkuş Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/111 E. sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ise ve davacının iddiası ispatlanmış olursa dava konusu taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği hususu TMK713/4-5 maddeleri gereğince İLAN olunur. 09/04/2025